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17:52, 2 августа 2024Бывший СССР

В Эстонии заявили о планах выдавать ВНЖ украинцам с просроченным паспортом

ERR: Эстония будет выдавать ВНЖ украинцам, несмотря на просроченный паспорт

Фото: Sonja Jordan / imagebroker.com / Globallookpress.com

Эстония будет выдавать вид на жительство (ВНЖ) украинцам, даже если у них просрочен паспорт из-за необновленния военно-учетных данных, передает ERR.

«Вид на жительство связан не с паспортом, а с человеком. Если у человека есть право жить в Эстонии, то продлевать свой вид на жительство можно», — сообщил глава отдела миграционной политики МВД республики Янек Мяги.

Издание отмечает, что украинское посольство в Эстонии недовольно подобным решением, поскольку обновить свой просроченный паспорт украинцы могут только если предоставят военно-учетные данные. «Как государство Украина обязана знать, кто где находится и какой мобилизационный ресурс у нас есть», — заявил посол Украины в Эстонии Максим Кононенко.

Ранее стало известно, что Эстония с 8 августа введет полный таможенный контроль на границе с РФ вместо действовавшего раньше выборочного. По словам министра иностранных дел страны Маргуса Цахны, принятое решение связано с намерением не допустить обхода антироссийских санкций.

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      Валентин Карант
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