В Эстонии решили ввести полный контроль на границе с Россией

В Эстонии введут полный контроль на границе с РФ для борьбы с обходом санкций

Эстония с 8 августа введет полный таможенный контроль на границе с РФ вместо действовавшего раньше выборочного. Об этом сообщает РИА Новости. По словам министра иностранных дел страны Маргуса Цахны, принятое решение связано с намерением не допустить обхода антироссийских санкций.

Согласно данным телерадиовещательной компании ERR, правительство Эстонии ознакомилось в четверг с планом, который предусматривает постепенный переход к полному контролю всех людей и грузов, пересекающих границу в сторону России.

Усиление контроля в этой сфере около месяца назад анонсировала премьер-министр страны Кая Каллас, уточнившая, что эстонские пограничники будут тщательно досматривать каждую партию товаров, направляющихся в РФ, поскольку автоматизированного контроля рисков и выборочных проверок, по ее мнению, недостаточно.

Каллас также призвала к усилению санкций против России, отметив, что болезненные для европейских государств шаги в этом направлении помогут завершить украинский конфликт. Сделав такие заявления, она покинула пост главы правительства в связи с назначением главой внешнеполитической службы Евросоюза.