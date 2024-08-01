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13:38, 1 августа 2024Экономика

В Эстонии решили ввести полный контроль на границе с Россией

В Эстонии введут полный контроль на границе с РФ для борьбы с обходом санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Эстония с 8 августа введет полный таможенный контроль на границе с РФ вместо действовавшего раньше выборочного. Об этом сообщает РИА Новости. По словам министра иностранных дел страны Маргуса Цахны, принятое решение связано с намерением не допустить обхода антироссийских санкций.

Согласно данным телерадиовещательной компании ERR, правительство Эстонии ознакомилось в четверг с планом, который предусматривает постепенный переход к полному контролю всех людей и грузов, пересекающих границу в сторону России.

Усиление контроля в этой сфере около месяца назад анонсировала премьер-министр страны Кая Каллас, уточнившая, что эстонские пограничники будут тщательно досматривать каждую партию товаров, направляющихся в РФ, поскольку автоматизированного контроля рисков и выборочных проверок, по ее мнению, недостаточно.

Каллас также призвала к усилению санкций против России, отметив, что болезненные для европейских государств шаги в этом направлении помогут завершить украинский конфликт. Сделав такие заявления, она покинула пост главы правительства в связи с назначением главой внешнеполитической службы Евросоюза.

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      Дмитрий Воронин
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