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16:01, 2 августа 2024Россия

Минобороны отчиталось о нанесенных за неделю ударах по украинским объектам

Минобороны заявило об 11 групповых ударах, нанесенных за неделю в зоне СВО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

За неделю российские войска нанесли 11 групповых ударов по украинским объектам в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«С 27-го июля по 2-е августа т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

В результате атак российских военнослужащих были поражены цеха сборки и места хранения беспилотников противника и предприятия военно-промышленного комплекса Украины, которые производили и ремонтировали различную бронетехнику.

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      Никита Абрамов
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