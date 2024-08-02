На Украине предрекли миграцию сотен тысяч жителей за границу

В 2024-2025 годах Украину покинут около 700 тысяч жителей из-за проблем с электричеством. Об этом в своем отчете сообщил Нацбанк Украины.
«Ухудшение энергетической ситуации и медленная нормализация экономических условий обусловят больший отток мигрантов за границу в 2024-2025 годах, чем раньше ожидалось», — говорится в отчете.
Также Нацбанк сообщает, что частые отключения электроэнергии негативно влияют на производственные процессы, что уменьшает экономическую активность и спрос на рабочую силу, дополнительно стимулируя миграцию.
Ранее Украинским предприятиям предрекли закрытие из-за цен на электричество. Также сообщается, что представители бизнеса просят снизить долю импортной электроэнергии и увеличивать объемы собственной генерации.