На Украине предрекли миграцию сотен тысяч жителей за границу

Нацбанк Украины: 700 тысяч жителей покинут страну в 2024-2025 годах

В 2024-2025 годах Украину покинут около 700 тысяч жителей из-за проблем с электричеством. Об этом в своем отчете сообщил Нацбанк Украины.

«Ухудшение энергетической ситуации и медленная нормализация экономических условий обусловят больший отток мигрантов за границу в 2024-2025 годах, чем раньше ожидалось», — говорится в отчете.

Также Нацбанк сообщает, что частые отключения электроэнергии негативно влияют на производственные процессы, что уменьшает экономическую активность и спрос на рабочую силу, дополнительно стимулируя миграцию.

Ранее Украинским предприятиям предрекли закрытие из-за цен на электричество. Также сообщается, что представители бизнеса просят снизить долю импортной электроэнергии и увеличивать объемы собственной генерации.

