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11:14, 2 августа 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о серии поджогов

На Украине произошла серия поджогов релейных шкафов и машин военных

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине произошла серия поджогов релейных шкафов и машин военнослужащих. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Черниговской области в поселке Хацки облили горючим маслом релейный шкаф. Еще один поджог релейного шкафа совершили в Киеве на ЖД-станции Святошин», — заявил собеседник издания.

Кроме того, по его словам, в Киеве произошло три поджога автомобилей военных. Один поджог совершили в Святошинском районе, а другие два — в Дарницком.

В конце июля сообщалось о волне поджогов автомобилей военных и других объектов. В частности, отмечалось, что поджоги машин произошли в Одессе и подконтрольном Украине Херсоне. Кроме того, поджигали релейный шкаф на железной дороге неподалеку от станции Одесса-Восточная, а также в городе Городище Черкасской области.

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      Кристина Есикова
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