На Украине возбудили уголовное дело из-за фортификаций в Харькове

На Украине завели уголовное дело из-за неподготовленных фортификаций в Харькове

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело из-за неподготовленных фортификаций в Харькове. Об этом заявила глава общественного антикоррупционного центра «Граница» Мартина Богуславец, передает ТАСС.

Она уточнила, что команда организации смогла заставить НАБУ открыть уголовное производство благодаря постановлению следственного судьи Высшего антикоррупционного суда.

Как утверждает Богуславец, администрация Харьковской области подписала договоры с фиктивными фирмами на поставку материалов для строительства оборонительных сооружений. Глава центра добавила, что сумма сделки составила 300 миллионов гривен (более 7 миллионов долларов).

В июне депутат Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила в коррупции украинские власти из-за плохого состояния фортификационных укреплений в Харьковской области. Она назвала строительство фортификаций имитацией бурной деятельности. По ее словам, средства все это время «вкатывали в землю».