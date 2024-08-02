Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:56, 2 августа 2024Бывший СССР

На Украине возбудили уголовное дело из-за фортификаций в Харькове

На Украине завели уголовное дело из-за неподготовленных фортификаций в Харькове

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело из-за неподготовленных фортификаций в Харькове. Об этом заявила глава общественного антикоррупционного центра «Граница» Мартина Богуславец, передает ТАСС.

Она уточнила, что команда организации смогла заставить НАБУ открыть уголовное производство благодаря постановлению следственного судьи Высшего антикоррупционного суда.

Как утверждает Богуславец, администрация Харьковской области подписала договоры с фиктивными фирмами на поставку материалов для строительства оборонительных сооружений. Глава центра добавила, что сумма сделки составила 300 миллионов гривен (более 7 миллионов долларов).

В июне депутат Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила в коррупции украинские власти из-за плохого состояния фортификационных укреплений в Харьковской области. Она назвала строительство фортификаций имитацией бурной деятельности. По ее словам, средства все это время «вкатывали в землю».

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц назвал трудным решение освободить разведчика Красикова. Почему Германия все же согласилась на обмен?

      На Западе признали отсутствие у США плана по Украине

      Белый медведь набросился на ученого

      Российского девятиклассника избили из-за вейпа

      Генпрокуратура усмотрела угрозу для россиян в новом законе по мигрантам

      В США назвали самое большое препятствие в ходе подготовки обмена заключенными

      Россияне оценили работу Путина на посту президента

      Россияне раскрыли секреты регулярных занятий спортом

      Apple выпустит черный iPhone впервые за восемь лет

      Пленный рассказал об украинской химлаборатории в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше