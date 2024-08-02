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17:15, 2 августа 2024Бывший СССР

На Украине задержали похищавшего людей руководителя ТЦК

Полиция Украины: в Тернопольской области руководитель ТЦК похищал людей

Фото: Национальная полиция Украины

В Тернопольской области Украины руководитель одного из районных территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) организовал схему по уклонению от мобилизации военнообязанными, в рамках которой его подчиненные вымогали у граждан деньги, а также похищали и избивали их. Об этом сообщила Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале.

Сообщается, что в составе организованной преступной группы работали еще четверо человек, трое из которых находились в его подчинении. Как сообщили правоохранители, участников группы задержали, сейчас им предъявлены подозрения в совершении преступлений в составе ОПГ.

По данным Нацполиции Украины, в месяц подозреваемые зарабатывали на вымогательстве от 100 до 150 тысяч долларов (около 8,5-12,5 миллиона рублей).

Ранее в Сумской области Украины осудили священника «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России), который отказался мобилизоваться в ВСУ. По словам осужденного, он не может брать в руки оружие по религиозным убеждениям, а альтернативной службы ему не предлагали.

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      Александр Курбатов
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