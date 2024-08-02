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13:54, 2 августа 2024Бывший СССР

На Украине заявили о получении тел 250 бойцов

На Украине сообщили о возвращении 250 тел военнослужащих ВСУ

Фото: РИА Новости

На Украину вернули тела 250 бойцов Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как уточняется, процессу репатриации тел содействовали Координационный штаб по обращению с военнопленными, Минреинтеграции, уполномоченный по вопросам пропавших без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при Службе безопасности Украины (СБУ), Нацгвардия, а также другие ведомства и организации.

Тела военных ВСУ передали в соответствии с нормами Женевских конвенций, подчеркивается в заявлении штаба. В ведомстве добавили, что после установления личностей, тела бойцов будут переданы родственникам.

2 августа стало известно об обмене тел между Россией и Украиной. Уточнялось, что российская сторона получила 38 тел военных. Как сообщалось, обмен прошел на территории Белгородской области в районе КПП «Колотиловка», куда заранее подогнали три рефрижератора.

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      Кристина Есикова
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