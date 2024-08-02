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13:35, 2 августа 2024Мир

На Западе обеспокоились превращением Китая в сопоставимую с США ядерную державу

FT: на Западе опасаются, что Китай станет сопоставимой с США ядерной державой

Фото: Jason Lee / Reuters

Ядерная программа Китая вызывает обеспокоенность на Западе, так как западные лидеры боятся, что он станет ядерной державой, сопоставимой с США. Об этом сообщает Financial Times.

«Китай расширяет свой арсенал ядерных боеголовок и модернизирует силы для их доставки. По мнению некоторых иностранных чиновников, эти шаги могут превратить страну в ядерную державу, сопоставимую с США и Россией», — утверждается в публикации.

По данным издания, Пекин начал «дипломатическое наступление» против американской ядерной политики. В частности, КНР призвала государства, обладающие ядерным оружием, заключить договор «о неприменении ядерного оружия первыми друг против друга». Китайская сторона также обвинила США в «серьезном нарушении» Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) из-за американской программы «ядерного зонтика» по защите союзников.

По мнению источников из числа официальных лиц США, этот призыв Пекина продиктован желанием «заглушить западную критику» на фоне наращивания ядерного потенциала Китая.

Ранее профессор Миддлберийского института международных исследований в Монтерее Джеффри Льюис заявил, что CША проиграют в гонке вооружений с Китаем и Россией, если возобновят ядерные испытания.

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      Елизавета Мытарева
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