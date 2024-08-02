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10:13, 2 августа 2024Мир

На Западе признали отсутствие у США плана по Украине

RS: у Белого дома нет плана действий, который помог бы Украине добиться победы

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

У Белого дома нет плана действий, который помог бы Украине добиться победы. Отсутствие у США плана по Украине признал директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft (RS).

«Со стороны администрации президента США Джо Байдена все еще нет никаких признаков намерения представить ​​стратегию Конгрессу. Это неизбежно приводит к подозрению, что такой стратегии на самом деле не существует», — отметил он.

По его словам, внутри администрации американского лидера невозможно даже провести и сделать публичными серьезные внутренние дискуссии по украинскому конфликту, поскольку они раскроют ошибочные и пустые предположения, на которых основана большая часть нынешней политики США.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер рассказал, в чем заключается стратегическая цель Вашингтона в отношении России. Он заявил, что США хотят ослабить Россию и Европейский союз (ЕС) через конфликт на Украине.

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      Семен Александров
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