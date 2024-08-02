На Западе рассказали о срыве европейского плана по отказу от российского топлива

BI: США сокращают поставки газа в Европу, не давая ей отказаться от топлива РФ

В США сокращают поставки газа в Европу, тем самым усложняя отказ от российского топлива, сообщает Business Insider.

В конце июля Европа импортировала из США 1,5 миллиона метрических тонн СПГ, а импорт из России составил 1,3 миллиона тонн, говорится в материале. Разница в объеме поставок на континент продолжает сокращаться, в США отправляют товары в страны, где платят больше, например, в Азию.

Автор статьи приходит к выводу, что продолжающийся импорт топлива затрудняет европейские планы по отказу от российского газа.

Ранее Член Европарламента от Нидерландов Том Берендсен заявил о риске стать зависимыми от поставок газа из России и таким образом попасть в «ловушку» России.

«Россия использует сниженные цены на газ, чтобы вытеснить с рынка других поставщиков. Таким образом, государства-члены уже отказываются от первых проектов, которые могли бы привлечь новых поставщиков газа. Подобные решения делают невозможным в краткосрочной перспективе достижение цели Еврокомиссии — стать независимой от российского газа к 2027 году», — говорилось в его обращении к Еврокомиссии.