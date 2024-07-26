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08:00, 27 июля 2024Мир

В ЕС заявили о риске попасть в «ловушку» России

В Европарламенте заявили о риске стать зависимыми от газа из России
СюжетСанкции против России:

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Член Европарламента (ЕП) от Нидерландов Том Берендсен заявил о риске стать зависимыми от поставок газа из России и таким образом попасть в «ловушку» России. Соответствующий вопрос евродепутат поднял в рамках своего обращения к Еврокомиссии (ЕК). «Лента.ру» изучила текст соответствующего письма.

«В мае 2024 года страны-члены ЕС импортировали на 30 процентов больше российского газа, чем в сентябре 2022 года. И это несмотря на санкции против России и планы Еврокомиссии диверсифицировать поставки газа и стать независимой от российского газа. Вдобавок ко всему, Россия использует сниженные цены на газ, чтобы вытеснить с рынка других поставщиков. Таким образом, государства-члены уже отказываются от первых проектов, которые могли бы привлечь новых поставщиков газа. Подобные решения делают невозможным в краткосрочной перспективе достижение цели Еврокомиссии — стать независимой от российского газа к 2027 году», — говорится в обращении Берендсена.

Член ЕП поясняет, что в долгосрочной перспективе Евросоюз «рискует снова попасть в ту же ловушку, что и до 2022 года», имея в виду возможность зависимости Брюсселя от поставок Москвы.

В связи с этим автор обращения задает Еврокомиссии ряд вопросов. «Как можно согласовать растущий импорт газа из России с планами и амбициями по снижению зависимости от российского газа? Располагает ли Еврокомиссия обзором проектов в Европейском союзе, которые были или находятся под угрозой свертывания, поскольку они подрываются конкуренцией со стороны дешевого российского газа? Какие дополнительные меры предпримет Еврокомиссия для сокращения растущего импорта и для реализации газовых проектов, которые уменьшат нашу зависимость от такого импорта?» — интересуется он.

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Ранее на рост импорта российского газа пожаловались в Нидерландах. «Правда ли, что импорт российского газа в Европейский союз (ЕС) увеличивается? Разделяете ли вы обеспокоенность тем, что страны ЕС вновь ставят себя в зависимость от России, что делает их уязвимыми?» — писали члены Палаты представителей Нидерландов в обращении к правительству страны.

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      Кирилл Садовский
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