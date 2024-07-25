В Нидерландах пожаловались на рост импорта российского газа

В парламенте Нидерландов пожаловались на рост импорта российского газа

Группа членов парламента Нидерландов заявила о росте импорта российского газа в Евросоюз (ЕС). На сложившуюся в сфере энергетики ситуацию депутаты пожаловались в своем обращении к нидерландскому правительству. «Лента.ру» изучила текст соответствующего письма.

«Правда ли, что импорт российского газа в Европейский союз (ЕС) увеличивается? Разделяете ли вы обеспокоенность тем, что страны ЕС вновь ставят себя в зависимость от России, что делает их уязвимыми?» — говорится в текст их обращения.

Более того, парламентарии поднимают вопрос о том, что российский газ предположительно дешевле сжиженного природного газа из США и других государств, в связи с чем, вероятно, у «различных стран ЕС мало стимулов (продолжать) инвестировать в более устойчивые варианты и/или (инфраструктуру для) альтернатив импорту российского газа».

«Какие меры, по вашему мнению, ЕС мог бы предпринять для сдерживания роста импорта российского газа и реализации газовых проектов, которые уменьшат зависимость Европы? Готовы ли вы взять на себя обязательства по внедрению этих мер?» — спросили авторы обращения.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщила о приросте поставок российского трубопроводного газа в ЕС. Согласно их сведениям, импорт этого вида топлива из РФ в Европу по итогам первой половины 2024 года увеличился на 27 процентов и достиг уровня 15,4 миллиарда кубометров.