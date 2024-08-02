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07:12, 2 августа 2024Силовые структуры

Нападавший на россиян «Лесопарковый маньяк» вышел из колонии

Осужденный за серию убийств в парке Челябинска маньяка Корочкин вышел на свободу

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Нападавший на россиянок челябинский «Лесопарковый маньяк» Алексей Корочкин вышел на свободу. Об этом сообщает 74.ru.

По данным издания, его освободили из ИК-6 Копейска, где он отбывал наказание в последнее время. Рано утром Корочкина вывели из колонии, конвой посадил его в машину, и она уехала.

Алексей Корочкин был задержан в 2004 году после серии нападения на пары в городском лесопарке. Он насиловал женщин и стрелял в мужчин. Его опознал одни из потерпевших. Тогда его приговорили к 20 годам колонии, однако оружия у него так и не нашли, и нападения в городе продолжились.

14 апреля 2023 года в его уголовном деле появились новые обстоятельства. Стало известно, что в 2022 году в Челябинске похоронили пожилого охотника. Полицейские обнаружили в его вещах пистолет. Проверка по базам данных показала, что с помощью этого оружия происходили расправы с жертвами челябинского маньяка. Новые обстоятельства вскрылись, когда Корочкину осталось сидеть в колонии еще год.

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      Екатерина Кашурникова
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