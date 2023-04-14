Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:49, 14 апреля 2023Силовые структуры

В деле осужденного на 20 лет челябинского маньяка появились новые обстоятельства

В деле челябинского маньяка Корочкина появились новые факты в пользу его невиновности

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Следователи изучают новые обстоятельства, свидетельствующие о невиновности Александра Корочкина, которого прозвали челябинским маньяком и осудили на 20 лет лишения свободы за серию убийств и изнасилований. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

С 2004 года в лесопарке Челябинска начались нападения на уединившиеся пары. Преступник расстреливал мужчин, а их спутниц насиловал. Вскоре по подозрению в совершении преступлений был задержан Корочкин. Он отрицал свою причастность, а следствию не удалось найти оружие преступления — пистолет, из которого были убиты жертвы.

Корочкин получил 20 лет колонии, но подобные расправы в городе продолжались. Было совершено еще минимум пять нападений с использованием того же самого огнестрельного оружия.

В 2022 году в Челябинске скончался пожилой охотник. Полицейские обнаружили в его вещах пистолет. Проверка по базам данных показала, что из этого оружия были убиты жертвы челябинского маньяка. Новые обстоятельства вскрылись, когда Корочкину осталось сидеть в колонии еще год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Швеции задержали россиянку по подозрению в шпионаже
Тело российского пенсионера пять лет пролежало в квартире
Медведев пригрозил Польше после слов премьера о праве Киева на удары по России
В Киеве назвали циничными слова Орбана о несуществующей Украине
Премьер Польши раскритиковал подход ЕС к Китаю
Россиянин выдал за падение с дивана жестокое избиение четырехлетнего сына
В деле осужденного на 20 лет челябинского маньяка появились новые обстоятельства
В ДНР заявили о «чудовищных» потерях ВСУ в Артемовске
Москвичка избила контролера метро и попала на видео
МИД России ответил на высылку сотрудников посольства в Норвегии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.