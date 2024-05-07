Нападавший на россиян «Лесопарковый маньяк» написал письмо журналистам

Челябинский «Лесопарковый маньяк» Корочкин написал журналистам письмо о его деле

Нападавший на россиянок челябинский «Лесопарковый маньяк» Алексей Корочкин написал письмо журналистам о деталях его уголовного дела. Об этом сообщает издание «URA.RU»

В письме мужчина высказал опасения, что возобновленное расследование не даст результатов. В частности, «74.RU» приводит его слова: «Прокуратура говорила, что возобновят дело после того, как нашли пистолет и опознали настоящего убийцу, но все повисло опять в воздухе. Никто не хочет этим заниматься, так как прошло уже почти 20 лет».

Кроме того, Корочкин рассказал в письме о том, что его признали виновным в двойной расправе и изнасиловании тогда, когда он уже год находился в следственном изоляторе. Также он указал, что в его деле недостаточно улик. Осужденный пояснил, что следы крови, волосы и отпечатки пальцев на месте преступления указывали на третье лицо. По его словам, он согласен провести анализ мазка спермы, чтобы доказать свою невиновность, но до сих пор этот анализ так и не провели. Мужчина собирается добиваться пересмотра дела сразу после выхода из колонии, но опасается, что никто не захочет услышать его и доводы его адвоката.

Алексей Корочкин был задержан в 2004 году после серии нападения на пары в городском лесопарке. Он насиловал женщин и стрелял в мужчин. Его опознали одни из потерпевших. Тогда его приговорили к 20 годам колонии, однако оружия у него так и не нашли, и нападения в городе продолжились.

14 апреля 2023 года в его уголовном деле появились новые обстоятельства. Стало известно, что в 2022 году в Челябинске похоронили пожилого охотника. Полицейские обнаружили в его вещах пистолет. Проверка по базам данных показала, что с помощью этого оружия происходили расправы с жертвами челябинского маньяка. Новые обстоятельства вскрылись, когда Корочкину осталось сидеть в колонии еще год.