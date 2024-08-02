37-летняя актриса Настасья Самбурская похвасталась фигурой в вязаном бикини

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская похвасталась фигурой в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Универ» запечатлела себя у зеркала в темно-зеленом вязаном бикини, которое подчеркивало ее стройное тело с татуировками и пирсингом в пупке. Указанный комплект включал в себя топ-бандо и трусы с заниженной талией.

При этом знаменитость уложила волосы в гладкий низкий хвост, накрасила ногти красным лаком и отказалась от макияжа.

В июле 46-летняя российская актриса Любовь Толкалина снялась обнаженной и показала фото фанатам.