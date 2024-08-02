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13:31, 2 августа 2024Забота о себе

Назван необычный способ отпугнуть комаров

Mirror: спрей с корицей поможет отпугнуть комаров с участка

Фото: Михаил Кутузов / ТАСС

Пользовательница социальной сети TikTok Шейла Чилл на своей странице Sheila Reviews поделилась простым и доступным способом отпугнуть комаров с участка. На названный ею необычный метод обратило внимание издание Mirror.

Шейла предложила сделать спрей с добавлением одной специи — корицы. «Берем четыре чашки воды и две чайные ложки корицы. Убеждаемся, что вода теплая, и смешиваем воду и корицу», — рассказала она. После раствору нужно дать настояться, а затем его следует слить в распылитель. «Встряхиваете, затем добавляете половину чайной ложки медицинского спирта и половину чайной ложки средства для мытья посуды», — продолжила девушка.

После, рассказала тиктокерша, получившимся спреем нужно опрыскать поверхности в саду. Это, по ее словам, поможет избавиться от комаров. В комментариях ей также посоветовали заменить корицу на мяту или экстракт ванили, запахи которых неприятны насекомым.

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Ранее дачница Сара Хилтон подсказала, какое изгоняющее крыс растение можно посадить на участке. Женщина изучила опыт других дачников и решила высадить на участке мяту.

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      Александра Лисица
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