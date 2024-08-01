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10:25, 1 августа 2024Забота о себе

Дачникам подсказали изгоняющее крыс растение

Дачница Сара Хилтон посоветовала отгонять крыс от участка мятой

Фото: Jens Kalaene / dpa / Globallookpress.com

Дачница Сара Хилтон подсказала, какое изгоняющее крыс растение можно посадить на участке. Пост о своем опыте она опубликовала на странице «Советы по садоводству» в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Хилтон, когда у нее был большой участок, она не обращала внимания на крыс. Однако ее новый сад очень маленький, поэтому игнорировать их не получается: они портят посадки и пугают детей.

Женщина изучила опыт других дачников и решила высадить на участке мяту — растение, запах которого грызуны считают отвратительным. «Теперь мой сад пахнет мятой. Сработало! Я заметила несколько крыс, но стоило им приблизиться к растениям, как они убежали со всех ног!» — рассказала она

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      Александра Лисица
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