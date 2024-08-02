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12:33, 2 августа 2024Мир

Назван сценарий экономического разрушения США

Бизнесмен Ким Дотком: новая финансовая система БРИКС разрушит США экономически

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Новая финансовая система стран — членов БРИКС разрушит США экономически. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Штаты печатают деньги за счет других стран, которые используют доллар в качестве резервной валюты. Новая финансовая система БРИКС положит конец этому глобальному воровству и вызовет неизбежное экономическое разрушение США», — написал предприниматель.

Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что в БРИКС создаются инструменты независимой финансовой системы и начались переговоры об учреждении единой валюты.

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      Виктория Кондратьева
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