Назван сценарий экономического разрушения США

Бизнесмен Ким Дотком: новая финансовая система БРИКС разрушит США экономически

Новая финансовая система стран — членов БРИКС разрушит США экономически. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Штаты печатают деньги за счет других стран, которые используют доллар в качестве резервной валюты. Новая финансовая система БРИКС положит конец этому глобальному воровству и вызовет неизбежное экономическое разрушение США», — написал предприниматель.

Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что в БРИКС создаются инструменты независимой финансовой системы и начались переговоры об учреждении единой валюты.