Названа дата вынесения приговора сыну Байдена по делу о хранении оружия

Суд в США вынесет приговор Хантеру Байдену по делу о хранении оружия 13 ноября

Приговор сыну президента США Джо Байдена Хантеру по делу о хранении оружия будет вынесен 13 ноября. Такая дата названа в постановлении суда штата Делавэр, передает РИА Новости.

«Вынесение приговора по этому делу начнется в среду, 13 ноября 2024 года, в 10 утра (18:00 мск — прим. «Ленты.ру»)», — указано в документе.

Приговор Хантеру Байдену будет вынесен уже после выборов президента США, которые пройдут 5 ноября. Джо Байден будет исполнять обязанности главы государства до 20 января 2025 года.

Ранее Хантер Байден заявил о своем желании, чтобы его отец продолжил предвыборную борьбу и принял участие в выборах. Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы американцы увидели не «спотыкающегося стареющего президента», а знакомого ему «задиру и владеющего фактами политика».