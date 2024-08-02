Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:43, 2 августа 2024Мир

Названа дата вынесения приговора сыну Байдена по делу о хранении оружия

Суд в США вынесет приговор Хантеру Байдену по делу о хранении оружия 13 ноября
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Hannah Beier / Reuters

Приговор сыну президента США Джо Байдена Хантеру по делу о хранении оружия будет вынесен 13 ноября. Такая дата названа в постановлении суда штата Делавэр, передает РИА Новости.

«Вынесение приговора по этому делу начнется в среду, 13 ноября 2024 года, в 10 утра (18:00 мск — прим. «Ленты.ру»)», — указано в документе.

Приговор Хантеру Байдену будет вынесен уже после выборов президента США, которые пройдут 5 ноября. Джо Байден будет исполнять обязанности главы государства до 20 января 2025 года.

Ранее Хантер Байден заявил о своем желании, чтобы его отец продолжил предвыборную борьбу и принял участие в выборах. Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы американцы увидели не «спотыкающегося стареющего президента», а знакомого ему «задиру и владеющего фактами политика».

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Туареги назвали число погибших бойцов ЧВК «Вагнер»

      СМИ сообщили о взятых в Нигере в заложники россиянах

      В Англии произошли столкновения правых активистов с полицией

      Госдеп расстался с одним из борцов с Россией

      Кара-Мурза назвал несправедливыми санкции Запада против России

      Украинские власти во время военного положения обратили внимание на итальянскую оперу

      Савельев отказался признавать вину по делу о подготовке убийства

      На Украине заявили о подготовке ВСУ к уничтожению Крымского моста

      Зеленского предупредили о «ловушке»

      Стало известно число погибших при обрушения дома в Нижнем Тагиле детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше