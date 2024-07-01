Сын Байдена поддержал участие отца в выборах

NYT: сын Джо Байдена Хантер хочет, чтобы его отец продолжил предвыборную борьбу

Сын президента США Джо Байдена Хантер хочет, чтобы его отец продолжил предвыборную борьбу и принял участие в выборах. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

«Одним из самых сильных голосов, умоляющих Байдена противостоять давлению с целью отказа от участия, был его сын Хантер, к которому президент обращался за советом», — сказал источник газеты.

По его словам, Хантер Байден хочет, чтобы американцы увидели ту версию его отца, которую он знает — «задиру и владеющего фактами политика», а не «спотыкающегося стареющего президента».

Ранее NYT сообщила, что cемья американского лидера отреагировала на решение политика продолжить участие в президентских выборах. Ближайшие родственники американского лидера поддержали его и попросили продолжить предвыборную кампанию.