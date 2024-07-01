Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:28, 1 июля 2024Мир

Сын Байдена поддержал участие отца в выборах

NYT: сын Джо Байдена Хантер хочет, чтобы его отец продолжил предвыборную борьбу

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Сын президента США Джо Байдена Хантер хочет, чтобы его отец продолжил предвыборную борьбу и принял участие в выборах. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

«Одним из самых сильных голосов, умоляющих Байдена противостоять давлению с целью отказа от участия, был его сын Хантер, к которому президент обращался за советом», — сказал источник газеты.

По его словам, Хантер Байден хочет, чтобы американцы увидели ту версию его отца, которую он знает — «задиру и владеющего фактами политика», а не «спотыкающегося стареющего президента».

Ранее NYT сообщила, что cемья американского лидера отреагировала на решение политика продолжить участие в президентских выборах. Ближайшие родственники американского лидера поддержали его и попросили продолжить предвыборную кампанию.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине сообщили о задержании планировавших захват здания Верховной Рады

      Популярный российский комик признался в употреблении алкоголя перед выступлениями

      Раскрыта тайна календарного кольца в древнем компьютере

      Тарпищев рассказал о проблемах с допуском россиян на Олимпиаду-2024

      В пробке на Крымском мосту застряли больше тысячи машин

      Пашинян назвал проведение референдума о вступлении Армении в Евросоюз нецелесообразным

      В российском регионе автобус наехал на остановку с людьми

      Россиянин перебросил мужчину через себя и попал на видео

      В Венгрии оценили шансы изменить политику ЕС во время председательства

      В европейской стране ввели шестидневку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше