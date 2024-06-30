Семья попросила Байдена продолжить предвыборную кампанию

NYT: семья Байдена поддержала его решение продолжить участие в выборах

Семья президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена отреагировала на решение политика продолжить участие в президентских выборах. Ближайшие родственники американского лидера поддержали его и попросили продолжить предвыборную кампанию, сообщает газета The New York Times (NYT).

Ранее первая американская леди Джилл Байден ответила на критику Байдена, которая начала поступать в его адрес после дебатов с экс-лидером страны Дональдом Трампом. Она заступилась за супруга и подчеркнула, что его выступление на дебатах не определяет его достижения во время президентства.

Вице-президент Камала Харрис также пыталась спасти положение Байдена после дебатов. Она призывала американцев сосредоточиться на проделанной политиком работе, а не на его выступлениях. Харрис отметила, что работа Байдена в качестве президента является «успешной и уже стала исторической».