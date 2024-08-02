Названы обостряющие конфликты и ссоры основные ошибки

Использование обобщений для описания конкретной проблемы может обострить ссору, предупредила психотерапевт Адриана Алехандра. Усугубляющие конфликт во время ссоры ошибки она назвала в материале для Huffington Post.

Обобщения вроде «Ты всегда делаешь это» или «Ты никогда не делаешь это» специалист назвала когнитивным искажением. «Когда вы говорите так, вы просто привносите в конфликт другие проблемы, не связанные с проблемой, с которой вы начали», — объяснила она. Кроме того, специалистка не рекомендовала спорить в состоянии ярости или расстройства. По ее словам, для начала нужно успокоиться и подумать, какого исхода хочется от конфликта. «Необходимо получить индивидуальную разрядку. Для некоторых людей это могут быть физические упражнения или йога. Для других это ведение дневника», — сказала эксперт.

Неэффективным она назвала и желание во что бы то ни стало приводить доказательства неправоты соперника. В споре, подчеркнула Алехандра, главное не победить, а достигнуть общей цели. «Избегая этих трех маневров во время спора, вы с большей вероятностью сосредоточитесь на рассматриваемой проблеме и придете к продуктивному выводу. Также меньше шансов, что человек, с которым вы спорите, почувствует, что на него напали, и сорвет разговор», — заключила она.

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Ранее семейный психотерапевт Трейси Дэлглиш назвала другую распространенную среди пар ошибку при ссорах. Дэлглиш отметила, что люди часто боятся возвращаться к сложному разговору, потому что не хотят показаться «слишком чувствительными» или выглядеть так, будто они затаили обиду.