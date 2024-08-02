Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 2 августа 2024Забота о себе

Названы обостряющие конфликты и ссоры основные ошибки

Фото: Freepik

Использование обобщений для описания конкретной проблемы может обострить ссору, предупредила психотерапевт Адриана Алехандра. Усугубляющие конфликт во время ссоры ошибки она назвала в материале для Huffington Post.

Обобщения вроде «Ты всегда делаешь это» или «Ты никогда не делаешь это» специалист назвала когнитивным искажением. «Когда вы говорите так, вы просто привносите в конфликт другие проблемы, не связанные с проблемой, с которой вы начали», — объяснила она. Кроме того, специалистка не рекомендовала спорить в состоянии ярости или расстройства. По ее словам, для начала нужно успокоиться и подумать, какого исхода хочется от конфликта. «Необходимо получить индивидуальную разрядку. Для некоторых людей это могут быть физические упражнения или йога. Для других это ведение дневника», — сказала эксперт.

Неэффективным она назвала и желание во что бы то ни стало приводить доказательства неправоты соперника. В споре, подчеркнула Алехандра, главное не победить, а достигнуть общей цели. «Избегая этих трех маневров во время спора, вы с большей вероятностью сосредоточитесь на рассматриваемой проблеме и придете к продуктивному выводу. Также меньше шансов, что человек, с которым вы спорите, почувствует, что на него напали, и сорвет разговор», — заключила она.

box#3692748

Ранее семейный психотерапевт Трейси Дэлглиш назвала другую распространенную среди пар ошибку при ссорах. Дэлглиш отметила, что люди часто боятся возвращаться к сложному разговору, потому что не хотят показаться «слишком чувствительными» или выглядеть так, будто они затаили обиду.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      «Родина о вас никогда не забывала». Путин встретил в аэропорту вернувшихся по обмену россиян

      В России назвали условие для диалога с США по контролю над вооружениями

      В ЕК посоветовали Венгрии и Словакии найти альтернативу российской нефти

      Политолог оценил вероятность войны между Ираном и Израилем

      Официантка «мужского ресторана» показала свои огромные чаевые

      Названы обостряющие конфликты и ссоры основные ошибки

      Умерла актриса из фильма «Гений»

      Самую дорогую раскладушку Samsung проверили на прочность

      Бельгийская триатлонистка рассказала об ощущении мусора во время заплыва в Сене

      В Севастополе часть суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS упала на проспект

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше