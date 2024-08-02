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08:30, 2 августа 2024Забота о себе

Названы способы улучшить секс в менопаузу

Фото: Unsplash

Клинический сексолог Мари Морис рассказала, что гормональные и возрастные изменения могут негативно сказаться на женском либидо. В комментарии изданию Hello эксперт назвала способы улучшить секс в менопаузу.

По словам Морис, чаще всего женщины в возрасте сталкиваются с сухостью влагалища, из-за которой возникают дискомфорт и боль во время полового акта. Также может развиться истончение тканей влагалища, атрофия мышц, снижение притока крови к половым органам (что снижает чувствительность и возбуждение). По этим и многим другим причинам женщины зачастую отказываются от секса, добавила сексолог. В то же время она обнадежила, что существуют способы исправить ситуацию.

Первым делом Морис настоятельно рекомендовала использовать лубриканты для борьбы с сухостью влагалища. Также для улучшения сексуальной жизни нелишними будут игрушки для взрослых, с помощью которых можно испытать новые эмоции, считает она.

Эффективным способом улучшить интимную жизнь женщинам в возрасте сексолог назвала мастурбацию. «Мастурбация — это лекарство. Она помогает поддерживать здоровье и эластичность влагалища. Стимуляция клитора необходима женщинам для достижения оргазма. Влагалище — это мышца, которую нужно тренировать», — прокомментировала она.

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Также Морис посоветовала придерживаться правильного питания, заниматься физической активностью. Кроме того, она призвала минимизировать стресс, так как он провоцирует выброс гормона кортизола, который снижает сексуальное желание.

Эксперт также порекомендовала не отказываться от заместительной гормональной терапии, так как она способна улучшить состояние влагалища, усилить чувствительность и возбуждение, стабилизировать настроение, избавить от ночной потливости, а все это вкупе положительно сказывается на сексуальной жизни.

Ранее сексолог Саяка Адачи назвала способ усилить интенсивность оргазмов. По ее словам, удовольствие будет больше, если во время секса выполнять специальное дыхательное упражнение.

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      Алиса Дмитриева
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