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10:21, 2 августа 2024Экономика

Названы важные документы для проверки перед покупкой квартиры

ФНП: перед покупкой квартиры нужно изучить данные о владельце в выписке из ЕГРН

Фото: Кирилл Пономарёв / «Лента.ру»

Перед приобретением квартиры покупателю важно прежде всего изучить данные о владельце. Необходимые документы перечислили россиянам в Федеральной нотариальной палате (ФНП), пишет РИА Новости.

Запросить стоит выписку из ЕГРН, а также другие правоустанавливающие документы на недвижимость — это может быть договор купли-продажи, дарственная или свидетельство о праве на наследство. «Данные в документах должны совпадать: написание фамилии, кадастровый номер, адрес и метраж квартиры, паспортные данные владельца», — уточнили в ведомстве.

В выписке из ЕГРН особое внимание стоит уделить наличию обременений и количеству владельцев квартиры — если среди них есть несовершеннолетние, на сделку потребуется согласие органов опеки. Однако полностью полагаться на предоставленные собственником документы специалисты не советуют, так как бумаги бывают поддельными. Лучше обратиться к нотариусу, который посмотрит необходимые сведения напрямую из госреестров и удостоверится, что при сделке не будут нарушены ничьи права.

Ранее россиянам назвали популярные схемы аферистов с покупкой жилья. Одна из них связана с фальсификацией документов. Мошенники могут подделать как доверенность на продажу жилплощади, так и документ о праве собственности.

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      Нина Ташевская
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