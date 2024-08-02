Некоторым россиянам порекомендовали отказаться от кваса

Диетолог Стародубова: квас не стоит употреблять диабетикам и беременным женщинам

Диетолог Антонина Стародубова рассказала, в каких случаях лучше воздержаться от употребления кваса. Ее рекомендации приводит РИА Новости.

Стародубова порекомендовала отказаться от кваса детям, беременным и кормящим женщинам, а также людям, занятым на требующей повышенного внимания работе. Этот напиток производится путем брожения, в результате которого в нем образуются углекислый газ и от 0,7 до 1,2 процента этилового спирта, объяснила россиянам диетолог.

Также, по словам эксперта, в квасе промышленного производства содержится большое количество добавленного сахара. «Такой квас является сладким газированным напитком, потребление которых следует ограничить, поскольку избыточное потребление сахара способствует развитию ожирения и связанных с ним заболеваний», — рассказала она, добавив, что по этой причине напиток не стоит употреблять диабетикам.

Кроме того, как отметила Стародубова, квас нельзя включать в ежедневный рацион людям с хроническими заболеваниями печени, желудочно-кишечного тракта и индивидуальной непереносимостью напитка.

Ранее диетолог Алексей Кабанов сравнил полезные свойства морса и кваса и на основании этого назвал самый полезный освежающий летний напиток. По его мнению, выбирать лучше морс без добавленного сахара в составе.

