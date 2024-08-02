Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:27, 2 августа 2024Забота о себе

Некоторым россиянам порекомендовали отказаться от кваса

Диетолог Стародубова: квас не стоит употреблять диабетикам и беременным женщинам

Фото: user15285612 / freepik

Диетолог Антонина Стародубова рассказала, в каких случаях лучше воздержаться от употребления кваса. Ее рекомендации приводит РИА Новости.

Стародубова порекомендовала отказаться от кваса детям, беременным и кормящим женщинам, а также людям, занятым на требующей повышенного внимания работе. Этот напиток производится путем брожения, в результате которого в нем образуются углекислый газ и от 0,7 до 1,2 процента этилового спирта, объяснила россиянам диетолог.

Также, по словам эксперта, в квасе промышленного производства содержится большое количество добавленного сахара. «Такой квас является сладким газированным напитком, потребление которых следует ограничить, поскольку избыточное потребление сахара способствует развитию ожирения и связанных с ним заболеваний», — рассказала она, добавив, что по этой причине напиток не стоит употреблять диабетикам.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Кроме того, как отметила Стародубова, квас нельзя включать в ежедневный рацион людям с хроническими заболеваниями печени, желудочно-кишечного тракта и индивидуальной непереносимостью напитка.

Ранее диетолог Алексей Кабанов сравнил полезные свойства морса и кваса и на основании этого назвал самый полезный освежающий летний напиток. По его мнению, выбирать лучше морс без добавленного сахара в составе.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Дом в Англии, Bentley и учеба за границей. Раскрыты богатства и роскошная жизнь семьи задержанного российского сенатора

      Туристка решила пройти по подвесному мосту в Таиланде и не выжила из-за упавшего дерева

      Раскрыта дата презентации iPhone 16

      Футболист сборной Украины перешел в «Рому»

      В России одобрили выплаты остатков маткапитала

      «Бой не смотрели, но и желания нет». Песков резко высказался о выступлении боксера-трансгендера на Олимпиаде

      В Россию перестали ввозить ингредиенты для чизкейков

      Выявлены владельцы недвижимости задержанного сенатора Савельева

      Гендиректора российской строительной фирмы осудили на пять лет условно за хищение

      Хоккеист казахстанского клуба умер в возрасте 19 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше