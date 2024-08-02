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15:23, 2 августа 2024Ценности

Непривычный наряд жены Канье Уэста сравнили в сети с одеялом

Фото: TMZ / BACKGRID / Legion-Media

Пользователи сети сравнили непривычный наряд жены рэпера Канье Уэста дизайнера Бьянки Цензори с одеялом. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Page Six.

Избранница музыканта была замечена во время шопинга. Папарацци запечатлели Цензори в шелковом асимметричном платье-пончо из ассортимента бренда Phoebe Philo. Так, на размещенных кадрах видно, что изделие оформлено высоким воротом.

Читатели портала, в свою очередь, высмеяли внешний вид возлюбленной Уэста в комментариях под материалом. «Так она носит одеяло?», «Похоже, что на ней одеяло или скатерть. Кошмар», «Это "платье" просто ужасно», «Она — несчастная цель Уэста», «Почему она ходит в одеяле?» — писали они.

В июле стало известно, что Бьянке Цензори пригрозили тюрьмой за демонстрацию голой груди на улице.

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      Мария Винар
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