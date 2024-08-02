Один тип жилья в России перестал дорожать

«Мир квартир»: рост цен на новостройки остановился после отмены льготной ипотеки

В июле 2024 года в России перестали дорожать новостройки — средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке жилья увеличилась на 0,5 процента по сравнению с июнем, до 135,95 тысячи рублей. Такие данные приводят аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании, пишет ТАСС.

Положительную динамику цены «квадрата» зафиксировали только в 44 из 70 исследованных городов. Средняя по стране стоимость строящихся квартир вообще снизилась — показатель уменьшился на 0,1 процента, до 7,18 миллиона рублей, отметили специалисты.

«В среднем рост цен на новостройки, видимо, остановился: сказалась отмена льготной ипотечной программы. По существующим рыночным ипотечным ставкам потребители не хотят брать жилищные кредиты. Пока высока ключевая ставка ЦБ, они предпочитают хранить деньги на банковских депозитах под выгодный процент», — пояснил динамику на рынке генеральный директор портала Павел Луценко.

О завершении фазы активного роста цен на жилье ранее говорил и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин. В дальнейшем квартиры будут дорожать не более, чем на четыре-пять процентов год к году, что соответствует ожиданиям инфляции, добавил замглавы Минстроя.