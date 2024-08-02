Оппозиция Венесуэлы призвала к протестам после слов госсекретаря США

Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо призвала к протестам после слов Блинкена

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала к продолжению протестов в стране после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о признании Вашингтоном победы оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутия. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы все соберемся с нашими семьями, детьми, внуками, бабушками и дедушками во всех городах Венесуэлы», — заявила политик.

В Венесуэле набирают обороты массовые протесты после победы на президентских выборах Николаса Мадуро. Столкновения начались из-за недовольства оппозиции итогами голосования: опросы предсказывали победу лидера оппозиции Гонсалеса Уррутия, но в результате действующий президент набрал более 51 процента голосов и переизбрался.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что из-за серьезных ошибок, допущенных при обработке избирательных бюллетеней и подсчете результатов на выборах в Венесуэле, официальные власти страны не учли «волю венесуэльского народа» должным образом, поэтому США признают победу оппозиционера Гонсалеса Уррутия.