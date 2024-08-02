США признали победу кандидата от оппозиции на выборах в Венесуэле

Блинкен: США признают победу оппозиционера Уррутия на выборах в Венесуэле

Из-за серьезных ошибок, допущенных при обработке избирательных бюллетеней и подсчете результатов на выборах в Венесуэле, официальные власти страны не учли «волю венесуэльского народа» должным образом, поэтому Вашингтон признает победу оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутия. Об этом говорится в официальном заявлении главы Госдепа США Энтони Блинкена.

По словам госсекретаря Блинкена, Национальный избирательный совет Венесуэлы так и не представил данных по итогам подсчета всех бюллетеней, но при этом уже объявил победителем действующего президента страны Николаса Мадуро. «Неспособность Совета предоставить официальные результаты на уровне округов, и нарушения в ходе всего избирательного процесса лишили объявленный Советом результат какой-либо достоверности», — говорится в документе.

В ходе выборов 28 июля действующий глава государства Николас Мадуро набрал 51,2 процента голосов. Его основной конкурент, оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа, набрал 44,2 процента. Оппозиция не признала итоги выборов, после чего в стране начались беспорядки.

1 августа Николас Мадуро заявил о готовности проправительственной коалиции «Великий патриотический полюс» обнародовать все имеющиеся протоколы по итогам состоявшихся в республике выборов главы государства.

