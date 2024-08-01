Мадуро заявил о готовности обнародовать все протоколы выборов

Мадуро заявил о готовности обнародовать все протоколы выборов главы Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности проправительственной коалиции «Великий патриотический полюс» обнародовать все имеющиеся протоколы по итогам состоявшихся в республике выборов главы государства. Его слова приводит телеканал VTV.

Мадуро выразил надежду, что избирательная палата суда поступит аналогично с результатами каждого кандидата и каждой партии. Политик подчеркнул, что также обратился в суд с требованием провести аудит результатов выборов президента.

Победу на выборах президента 28 июля Венесуэлы одержал действующий глава государства Николас Мадуро, набрав 51,2 процента голосов. Его основной конкурент, оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа, набрал 44,2 процента. Оппозиция не признала итоги выборов, после чего в стране начались беспорядки.

Ранее посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что Россия станет одним из первых мест визита Николаса Мадуро. Он также отметил, что результаты прошедших в Венесуэле выборов заслуживают доверия.