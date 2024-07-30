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17:02, 30 июля 2024Мир

Россия станет одним из первых мест визита Мадуро после переизбрания

Посол Мелик-Багдасаров: РФ — одно из первых мест визита Мадуро после выборов
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Россия станет одним из первых мест визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро после его переизбрания по итогам прошедших выборов. Об этом сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, передает ТАСС.

«Как мне говорили местные высокопоставленные чиновники, одна из первых точек, куда намерен совершить свой визит Николас Мадуро после переизбрания, — это Россия. Поэтому будем ждать», — сообщил дипломат.

Ранее российский посол в Каракасе заявил, что результаты прошедших в Венесуэле выборов заслуживают доверия.

Президентские выборы в Венесуэле состоялись 28 июля. Мадуро одержал победу с результатом 51,2 процента голосов.

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