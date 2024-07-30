Россия станет одним из первых мест визита Мадуро после переизбрания

Россия станет одним из первых мест визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро после его переизбрания по итогам прошедших выборов. Об этом сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, передает ТАСС.
«Как мне говорили местные высокопоставленные чиновники, одна из первых точек, куда намерен совершить свой визит Николас Мадуро после переизбрания, — это Россия. Поэтому будем ждать», — сообщил дипломат.
Ранее российский посол в Каракасе заявил, что результаты прошедших в Венесуэле выборов заслуживают доверия.
Президентские выборы в Венесуэле состоялись 28 июля. Мадуро одержал победу с результатом 51,2 процента голосов.