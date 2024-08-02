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16:00, 2 августа 2024Бывший СССР

Опрос показал отношение украинцев к работе Верховной Рады и кабинета министров

Жители Украины негативно оценили работу Верховной Рады и кабинета министров
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Eugen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украинцы оценивают негативно деятельность Верховной Рады и кабинета министров за последний год. Об этом говорит опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает РИА Новости.

Согласно опросу, 63 процента респондентов ответили, что плохо или очень плохо оценивают работу Рады, 8 процентов оценили хорошо или очень хорошо, четверть — отнеслись нейтрально, а остальные не определились.

Работу кабмина Украины очень плохо или плохо оценили 50 процентов, 34 процента опрошенных относятся нейтрально, хорошо или очень хорошо оценили 14 процентов, а оставшиеся не определились с мнением.

Ранее стало известно, что почти половина украинцев согласны на территориальные уступки России в обмен на членство в НАТО и ЕС. Согласно данным, 45 процентов респондентов выразили согласие на территориальные уступки России в обмен на «свободу выбора» в вопросе вступления в Евросоюз и Североатлантический альянс.

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      Валентин Карант
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