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12:38, 2 августа 2024Россия

Опубликовано видео с загоревшимся в московском МФЦ мужчиной

Загоревшийся в московском МФЦ мужчина попал на видео

Кадр: Telegram-канал Mash

Загоревшийся в московском МФЦ мужчина попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах мужчина стоит на коленях в центре зала. На нем висят остатки одежды, а на полу видны следы горения и разводы, похожие на кровь.

Мужчине с трудом удается встать на ноги. Он неуверенной походкой направляется к выходу, теряя на ходу то, что осталось от его брюк. Увидев идущего к нему человека с огнетушителем — предположительно, охранника, — пострадавший разворачивается и поднимает вверх руки.

Загоревшегося в МФЦ мужчину потушили 2 августа. По данным Telegram-канала Baza, ему удалось выжить, однако состояние пострадавшего оценивается как критическое, у него диагностирован ожог 90 % поверхности тела.

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      Алан Босиков
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