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12:10, 2 августа 2024Россия

Загоревшегося в МФЦ Москвы мужчину потушили

На юго-западе Москвы потушили 50-летнего мужчину, который загорелся в МФЦ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На Новоясеневском проспекте на юго-западе Москвы потушили 50-летнего мужчину, который загорелся на территории центра государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, горожанин уцелел. Представители экстренных служб эвакуировали из здания посетителей и персонал.

Пострадавшему москвичу вызвали сотрудников скорой помощи и психиатрии.

По данным «Москвы 24», у мужчины ожоги головы и шеи, его госпитализируют. Его состояние оценивают как тяжелое, выяснил телеканал.

Как пишет Telegram-канал «112», именно работники МФЦ оперативно среагировали и быстро потушили горевшего посетителя.

Ранее сообщалось, что мужчина загорелся на Красной площади в центре Москвы. Пострадавшим оказался 74-летний президент ЦНИИ «Волна» Владимир Арсеньев.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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