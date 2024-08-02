Загоревшегося в МФЦ Москвы мужчину потушили

На юго-западе Москвы потушили 50-летнего мужчину, который загорелся в МФЦ

На Новоясеневском проспекте на юго-западе Москвы потушили 50-летнего мужчину, который загорелся на территории центра государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, горожанин уцелел. Представители экстренных служб эвакуировали из здания посетителей и персонал.

Пострадавшему москвичу вызвали сотрудников скорой помощи и психиатрии.

По данным «Москвы 24», у мужчины ожоги головы и шеи, его госпитализируют. Его состояние оценивают как тяжелое, выяснил телеканал.

Как пишет Telegram-канал «112», именно работники МФЦ оперативно среагировали и быстро потушили горевшего посетителя.

Ранее сообщалось, что мужчина загорелся на Красной площади в центре Москвы. Пострадавшим оказался 74-летний президент ЦНИИ «Волна» Владимир Арсеньев.