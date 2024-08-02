Осужденная в России баскетболистка Грайнер прокомментировала обмен заключенными

Баскетболистка Грайнер: обмен заключенными с Россией — огромная победа

Осужденная в России по обвинению в контрабанде наркотических средств американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую обменяли на Виктора Бута в 2022 году, назвала огромной победой обмен заключенными с Россией. Об этом заявил журналист The Washington Post Бен Голливер на странице в X.

«Я безумно рада за их семьи сейчас. Любой день, когда американцы возвращаются домой, это победа», — заявила спортсменка, в настоящее время представляющая США на Олимпийских играх в Париже.

По ее словам, она рада, что ранее смогла пройти через программу обмена заключенными и полноценно вернуться к обычной жизни.