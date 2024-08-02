Освобожденные по обмену американцы прилетели в США, где их встретил Байден

Самолет с тремя освобожденными в результате обмена американцами прилетел в США, где их встретил глава государства Джо Байден, сообщает ABC News.

«Самый сложный вызов был брошен другим странам, потому что я попросил их сделать то, что противоречило их собственным интересам, особенно Германии и Словении», — прокомментировал президент обмен.

Заключенных также встретили родственники и вице-президент Камала Харрис.

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев. В Россию вернулись восемь человек. Среди них находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, который отбывал пожизненный срок в Германии.