Отправку Россией кораблей на Кубу объяснили альтернативой США

Экс-полковник Гойя: отправка Россией кораблей на Кубу означает альтернативу США

Отправка 27 июля Россией кораблей на Кубу говорит о том, что Россия предлагает альтернативу отношениям с США и их лидерству. Об этом заявил полковник французской армии в отставке Мишель Гойя в эфире LCI.

«Это означает, что Россия вернулась на международную сцену в качестве альтернативы США (...). Они начинают поддерживать те же страны [которым помогал Советский Союз], потому что у них есть необходимые для этого средства», — рассказал военный аналитик.

27 июля корабли Балтийского флота ВМФ России зашли в порт Гаваны. Здесь они пробыли там до 30 июля. Российские военные также совершили визиты вежливости к командующему Революционным военно-морским флотом Кубы и губернатору Гаваны и провели осмотр достопримечательностей.