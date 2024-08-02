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16:06, 2 августа 2024Мир

Отправку Россией кораблей на Кубу объяснили альтернативой США

Экс-полковник Гойя: отправка Россией кораблей на Кубу означает альтернативу США

Фото: Ирина Шаталова / ТАСС

Отправка 27 июля Россией кораблей на Кубу говорит о том, что Россия предлагает альтернативу отношениям с США и их лидерству. Об этом заявил полковник французской армии в отставке Мишель Гойя в эфире LCI.

«Это означает, что Россия вернулась на международную сцену в качестве альтернативы США (...). Они начинают поддерживать те же страны [которым помогал Советский Союз], потому что у них есть необходимые для этого средства», — рассказал военный аналитик.

27 июля корабли Балтийского флота ВМФ России зашли в порт Гаваны. Здесь они пробыли там до 30 июля. Российские военные также совершили визиты вежливости к командующему Революционным военно-морским флотом Кубы и губернатору Гаваны и провели осмотр достопримечательностей.

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      Максим Габриелян
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