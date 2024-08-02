Парень купил чипсы и обнаружил в пачке «язык дьявола»

Пользователь Reddit с ником virtual_hero_91 показал на портале фотографию необычного содержимого пачки чипсов. В комментариях отметили, что парень мог бы использовать его в приготовлении домашней пасты.

Рассказчик опубликовал на портале фото, сделанное им после покупки чипсов. Он рассказал, что обнаружил в пачке крупный продолговатый красный камень, предположительно, состоящий из специй для чипсов. Парень уточнил, что внутри не было ни одного ломтика чипсов.

«Вот он, язык дьявола», «Измельчите это и используйте как приправу. Она хорошо дополнит макароны с сыром», «Я бы продал это на eBay за 350 долларов», «Это же бомбочка для ванной!», «Бросьте его в суп», «Не ешьте это, а то встретитесь с богами», — поиронизировали пользователи в комментариях.

Они также посоветовали парню сообщить о проблеме производителю снеков. По их словам, компания может прислать купон на покупку новых пачек чипсов.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, что нашел в пачке чипсов зеленый ломтик. В комментариях ему объяснили, что он мог попасть в упаковку из-за ошибки на производстве.