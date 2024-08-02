Женщина отрезала пенис бойфренду и бросила его истекать кровью

Женщина из Уганды кастрировала партнера и попыталась сбежать из страны. Об этом пишет Monitor.

23-летняя работница букмекерской компании Харриет Ампер из города Касесе встречалась с Реганом Карамаги, который занимался транспортировкой автомобилей из Уганды в Танзанию и обратно. Пара жила в приграничном городе Мутукула. Вечером 21 июля между ними произошла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта, как предполагает полиция, Ампер отрезала Карамаги пенис, а затем ударила его ножом в живот. После этого она сбежала в Танзанию в надежде скрыться от правосудия. Карамаги истек кровью дома, спасти его не удалось.

Ампер удалось арестовать в Танзании. 30 июля прокурор принял решение оставить ее под арестом до 14 августа. За это время следователи должны собрать недостающие улики и сведения, которые позволят предъявить Ампер обвинение.

Ранее сообщалось, что в Индии отец троих детей отрезал себе половой орган во время ссоры с женой. 55-летний мужчина полоснул себя острым предметом по пенису после того, как в очередной раз поспорил с женой из-за предполагаемых измен.