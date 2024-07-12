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06:30, 12 июля 2024Из жизни

Отец троих детей поспорил с женой и отрезал себе половой орган

В Индии 55-летний мужчина отрезал себе пенис во время ссоры с женой

Фото: christopher lemercier / Unsplash

В Индии отец троих детей из штата Уттар-Прадеш отрезал себе половой орган во время ссоры с женой. Об этом сообщает News9Live.

55-летний мужчина из округа Гхазипур полоснул себя острым предметом по пенису после того, как в очередной раз поспорил с женой из-за предполагаемых измен. Издание не уточняет, кто из супругов обвинял другого в неверности. Родные сразу же отвезли пострадавшего в больницу.

Известно, что мужчина работал каменщиком. Как рассказали соседи, несмотря на наличие детей, пара постоянно ссорилась «по поводу семейной жизни». После случившегося жена сразу же бросила мужчину и уехала в дом родителей. Она не пыталась узнать о его состоянии.

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Знакомые супругов рассказали, что те поженились 30 лет назад. Более того, индиец бросил родной дом ради свадьбы. Сейчас он находится на лечение в частной клинике, куда его поместили родные. В полиции сказали, что не получали заявлений по поводу случившегося.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах жена напилась вместе с мужем в доме родственников и отрезала ему пенис. Женщина заявила, что 58-летний супруг постоянно изменял ей.

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      Никита Савин
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