Переживший укус ядовитой змеи мужчина рассказал о 10 часах невыносимой боли

Житель США 10 часов страдал от невыносимой боли после укуса щитомордника

Житель США из штата Джорджия пережил укус медноголового щитомордника и рассказал о часах невыносимой боли. Своей историей мужчина из Атланты поделился с People.

Ядовитая змея укусила Рафаэля Фрейтаса во дворе его дома 3 июля. Мужчина рассказал, что вместе с девушкой убирался перед Днем независимости. В бассейн нападали листья, и пара пошла в сарай за сачком, чтобы выловить их. «Она зашла в сарай, а я стоял за забором и ждал, пока она передаст мне сачок. В этот момент я посмотрел вниз, а потом почувствовал, что вверх по ноге как будто бы начало подниматься пламя. Это была самая сильная боль на свете», — описал ощущения от укуса Фрейтас.

Он наклонился и увидел на внутренней стороне лодыжки две красные точки, из которых сочилась кровь. Мужчина понял, что это укус змеи и попытался выдавить яд. Из раны полилась кровь, а потом некая желтая слизь. Затем он увидел в траве шипящего щитомордника.

Фрейтас сразу же оправился в больницу. Там выяснилось, что противоядие ему дадут, только если яд начнет распространяться выше колена и появится риск его попадания в сердце. Мужчину оставили в клинике. Обезболивающее не действовало, и он провел 10 часов страдая от невыносимой боли. В итоге ему прописали гораздо более сильный препарат.

Колено все-таки начало опухать, и американцу дали противоядие. Он провел в больнице три дня. Кроме того, Фрейтасу вкололи антибиотик, на который у него была аллергия, и к опухоли на ноге добавилась крапивница на лице, а его губа «распухла в три раза». На третий день опухоль на колене начала спадать, и мужчину выписали.

«Самыми страшными были первые пять минут. Я садился в машину и осознавал, что девушка везет меня в больницу, потому что в моем теле яд. Это был несколько сюрреалистический момент. Я подумал: "Вот черт, именно так я и уйду. От укуса змеи. Бывает же!"» — рассказал Фрейтас.

Мужчина смог выйти на работу только к концу июля. При этом подвижность стопы восстановилась еще не полностью, и он немного прихрамывает. Фрейтас обратился к жителям Джорджии и напомнил, что в штате водится много ядовитых змей, и забывать об этом не стоит.

Ранее сообщалось, что в Таиланде сотрудник организации по спасению диких животных уже пять месяцев находится в коме после укуса королевской кобры. Ядовитая змея атаковала его в конце февраля и укусила точно в вену.