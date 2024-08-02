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07:01, 2 августа 2024Ценности

Пэрис Хилтон поделилась снимками в бикини

43-летняя дизайнер Пэрис Хилтон поделилась снимками в желтом бикини

Фото: @parishilton

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон поделилась снимками в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 43-летняя знаменитость продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини желтого цвета, повязав на талию пестрое парео с принтом в виде черных пальм. Кроме того, она примерила зеленые балетки, надела солнцезащитные очки в зеленой оправе и повязала на голову шелковый платок.

«Ухожу из офиса на лето», — подписала звезда пост.

В июле Пэрис Хилтон приняла участие в конференции Конгресса США, где заявила о важности модернизации программ по защите детей. В своей речи она раскрыла детали о жизни в закрытой частной школе, в которую ее отправили в 16 лет родители из-за плохого поведения.

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      Мария Винар
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