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16:48, 28 июня 2024Ценности

Пэрис Хилтон раскрыла детали пережитого в 16 лет сексуального насилия

Дизайнер Пэрис Хилтон заявила, что в 16 лет ее раздевали догола в частной школе

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон рассказала о пережитом в юности сексуальном насилии. Соответствующий материал появился на сайте телеканала CNN.

43-летняя знаменитость приняла участие в конференции Конгресса США, где заявила о важности модернизации программ по защите детей. В своей речи она раскрыла детали о жизни в закрытой частной школе, в которую ее отправили в 16 лет родители из-за плохого поведения.

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По словам звезды, ее жестко наказывали, таскали по коридорам, раздевали догола и бросали в одиночную камеру. «Эти программы обещали исцеление, рост и поддержку, но вместо этого не позволяли мне говорить, свободно перемещаться или даже смотреть в окно в течение двух лет. Меня насильно пичкали лекарствами и подвергали сексуальному насилию со стороны персонала», — заявила она.

Также знаменитость уточнила, что ее родители не знали о том, что происходило с ней в интернате.

Пэрис Хилтон впервые рассказала о жизни в специализированном центре по лечению трудных подростков в октябре 2021 года. Тогда светская львица вспомнила, что сотрудники мужского пола наблюдали за тем, как она принимает душ. При этом на нее постоянно кричали и заставляли принимать лекарства. Год спустя Хилтон заявила, что во время проживания в интернате регулярно подвергалась «фиктивным» гинекологическим осмотрам посреди ночи.

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      Мария Винар
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