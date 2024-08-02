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00:40, 2 августа 2024Наука и техника

Обнаружена редкая экзопланета TOI-1408 c

Обнаружена новая экзопланета вокруг звезды главной последовательности TOI-1408

Фото: kjpargeter / freepik

Международная группа астрономов обнаружила редкую экзопланету TOI-1408 c, вращающуюся вокруг звезды главной последовательности TOI-1408. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Исследователи использовали метод транзитной фотометрии, отслеживая с помощью орбитального телескопа TESS изменения яркости звезды при прохождении планеты на фоне ее диска.

TOI-1408 c примерно в 2,2 раза больше Земли и почти в восемь раз массивнее. Ее плотность составляет около 3,8 грамма на кубический сантиметр, а орбитальный период — 2,17 дня. Планета расположена на расстоянии 0,036 астрономической единицы от родительской звезды, которая удалена на 453 световых года от Земли.

В 2023 году была обнаружена планета, вращающаяся вокруг TOI-1408 каждые 4,42 дня. Она получила обозначение TOI-1408 b, а последующие наблюдения показали, что планета является «горячим юпитером», примерно в 2,4 раза больше Юпитера и с массой около 1,86 массы Юпитера. Орбита TOI-1408 c находится внутри орбиты TOI-1408 b.

Обнаружение небольшой планеты на тесной орбите рядом с гигантской планетой, такой как TOI-1408 c, считается редкостью и указывает на разнообразную архитектуру экзопланетных систем. Это открытие также бросает вызов существующим сценариям формирования и эволюции гигантских планет, близко расположенных к другим планетам.

Кроме того, измерения лучевой скорости звезды указывают на возможное наличие третьей планеты в системе, однако для подтверждения этого необходимы дальнейшие наблюдения.

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      Александр Еникеев
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