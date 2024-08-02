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10:07, 2 августа 2024Бывший СССР

Пленный рассказал об украинской химлаборатории в ДНР

Пленный: в ДНР химлаборатория производила боеприпасы с запрещенным газом

Фото: Reuters

В Донецкой народной республике (ДНР) украинская химическая лаборатория производит боеприпасы с газом хлорпикрин, использование которого не допускается Конвенцией о запрещении химического оружия. Об этом заявил украинский пленный Альберт Григорович, работавший в лаборатории, пишет ТАСС.

«Это подразделение учит другие подразделения делать такие же бомбы. Химические, зажигательные, фугасные и тому подобное. В химических боеприпасах используется хлорпикрин», — рассказал он. Григорович отметил, что хлорпикрин выжигает слизистую глаз, носа и рта. Это вещество хранится в специальных запечатанных бочках.

По его словам, на блиндажи сбрасывают произведенные в лаборатории боеприпасы, разрыв которых сложно услышать, а затем бьют дронами. Кроме того, он сообщил, что его рвало два часа, глаза слезились, а дыхание ухудшилось, когда при разгрузке бочки немного вещества пролилось на землю.

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      Кристина Есикова
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