Пленный Григорович: артиллерия Украины поддерживает наемников в ущерб бойцам ВСУ

Украинская артиллерия на артемовском направлении поддерживает грузинских наемников в ущерб бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Альберт Григорович, передает ТАСС.

По словам пленного, во время штурма грузинских наемников им предоставляется «полная артиллерийская и инженерная поддержка». Вместе с тем, рассказал Григорович, их оснащают используемыми для разминирования установками производства США.

«[Грузинские наемники] участвуют только в штурмах и больше ни в чем. Когда они идут на штурм, у них есть вся артиллерийская поддержка, которую им оказывают наши», — объяснил украинский пленный.

Однако во время выполнения аналогичных задач бойцами ВСУ артиллерия работает меньше, добавил Григорович. Они также не получают западную технику, доступную для наемников.

Ранее Григорович сообщал, что в Донецкой народной республике командир взвода ВСУ бросил своих пехотинцев во время штурма. Он рассказал, что офицер вел себя вызывающе и много брал на себя, но во время активных боевых действий оставил украинских солдат.