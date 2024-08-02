Пленный украинец рассказал о праве наемников ВСУ не исполнять приказы

Пленный украинец Григорович: наемники ВСУ имеют право не исполнять приказы

Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), имеют право не исполнять приказы вышестоящего командования или самовольно отступать. Об этом рассказал пленный украинский военный Альберт Григорович, передает ТАСС.

«Приезжают, постреляли, уехали. Отдельная группа получается из иностранцев. Они привязаны к первому батальону, например, но не подчиняются ему, они захотели — поехали на штурм, не захотели — не поехали», — заявил украинец.

Он сравнил военную службу иностранцев с поведением туристов на сафари, ведь многие боевики приезжают «пострелять», а затем отправляются на родину.

Ранее Григорович рассказал, как в Донецкой народной республике командир взвода ВСУ бросил своих пехотинцев во время штурма. По его словам, офицер вел себя вызывающе и много брал на себя, но во время активных боевых действий оставил украинских солдат.