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12:16, 2 августа 2024Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал о гибели четырех украинских саперов при попытке разобрать мину

Пленный Григорович: четыре украинских сапера подорвались при разборе мины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Четверо саперов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Украине части Донецкой народной республики (ДНР) попытались разобрать в гараже советскую противотанковую мину ТМ-62 и подорвались на ней. Об этом рассказал взятый в плен украинский пехотинец Альберт Григорович, передает ТАСС.

Он также добавил, что в ВСУ часто встречается злоупотребление алкоголем и наркотиками на передовой. По его словам, зимой трое его сослуживцев выпили шесть литров самогона, находясь на позиции, чтобы согреться. К ним отправили проверку, когда те уже были без сознания, за что впоследствии военнослужащих избили и на месяц отправили копать окопы.

Григорович также рассказал об употреблении военными на передовой наркотиков, которые те привозят с собой из отпусков. Как правило, в наказание за это военнослужащих избивают и отправляют в карцер в среднем на неделю.

Ранее Григорович рассказал, что командир его взвода бросил своих пехотинцев во время штурма. По его словам, солдаты обещали офицеру его расстрелять.

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      Илья Таксюр
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